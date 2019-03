Pensionistbashing: Sæt dig nu ned, nyd dit otium - og hold mund!

På kant: Jeg er så uendelig træt af at høre de negative udtalelser om pensionister, der for alt i verden skal holde deres kæft og nyde deres otium, Som pensionist skal man lade være med at blande sig, og hvis man gør det, er man ynkelig. "outdated". Man skal bare nyde sit pension, og der er så mange fornuftige ting, man kan tage sig til; frimærker, sjældne mønter og den komplette modeljernbane fra Märklin.

Jeg nægter at tro på, at aktive seniorer med holdninger og meninger lægger under for denne form for pensionistbashing, Hvis der alligevel skulle være en enkelt eller to, kender jeg en, der kan hjælpe jer med gode forslag til, hvad I ellers kan beskæftige jer med.

Det er Folketingets formand, Pia Kjærgaard, der i dag er 72 år, og som i 2008 brugte de ovenfor nævnte ord i et helt ugebrev om " Pensionisten Bonnichsen". Dengang var jeg 65 år, og erhvervsaktiv, og er det stadig den dag i dag, trods fruens gode råd.

Det glæder mig inderligt, at hun endnu ikke må ty til stramaj og porcelænsmaling, og måske i dag har en anden opfattelse, hvis man skal tro følgende udtalelse: "Det er uendeligt flot først at gå på pension, når man er 81 år". Det var om den nu afdøde prinsgemal. Jeg går ud fra, at det gælder alle os andre, de ca. 200.000 over 65 år, der er erhvervsaktive og bidrager med milliardbeløb i skatter og afgifter - og ikke mindst deler ud af vores erfaring, viden og indsigt.

En ældrebyrde, der nu er en ældrestyrke.