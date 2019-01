Socialdemokratiet har spillet ud med, at nedslidte kan gå tidligere på pension. Her i 3F Nordhøjfyn bakker vi den grad op om forslaget.

Danskerne vil gerne arbejde, men mange er desværre nedslidte, inden de når pensionsalderen. Derfor er det utroligt positivt, at Socialdemokratiet nu vil give denne gruppe en ret til pension.

Vi har længe ønsket, at man fik sat fokus de mest nedslidte på arbejdsmarkedet. Dem, der blev hårdest ramt, da man satte pensionsalderen op og forringet efterlønnen. Alt for mange mennesker - bl.a. en del af 3F Nordhøjfyns medlemmer- må kæmpe sig gennem de sidste år på arbejdsmarkedet med smerter og bøvl.

I de seneste år har der været fokus på alt andet end lønmodtagerne. Derfor kan det ikke undervurderes, at vi nu - med Socialdemokratiets udspil - får sat dette emne højt på den politiske dagsorden.

Vi håber, at andre partier følger trop, så vi efter et valg kan få rettet op på den urimelige behandling, vores nedslidte medlemmer får. For i den næste folketingssamling skal man igen tage stilling til at sætte pensionsalderen op. En pensionsalder som om få år er klart i top i Europa. Det nytter bare ikke, for dem, der har det hårdeste arbejde.

Vi skal blive bedre til at forebygge - der skal investeres i arbejdsmiljøet. Men for dem, der i dag er nedslidte, skal vi have en løsning nu. De har også krav på gode år, når de går på pension. Socialdemokratiets udspil er rammer derfor plet. Lad det blive til virkelighed.