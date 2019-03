Pension. Peter Hagmunds verden

Læserbrev: I sin leder i FS den 5. marts finder Peter Hagmund det relevant at diskutere, om vi bør have en differentieret pensionsalder i Danmark, og hvordan den kan struktureres, så der kommer balance i forhold til den enkelte og resten af samfundet, herunder samfundsøkonomien.

Med det som udgangspunkt udfolder Peter Hagmund så sit syn på verden, en verden, hvor det i alt sin enkelthed er folks egen skyld, hvis de bliver nedslidte inden pensionsalderen. Ifølge Peter Hagmund tvinger hverken stat, kommuner eller virksomheder folk til at være rengøringsassistenter eller slagteriarbejdere hele livet. Ikke et ord om det opskruede tempo, som stort set altid er en følgevirkning i forbindelse med udliciteringer eller tempoet og de tunge løft på slagterierne - folk kan jo bare søge andetsteds hen. Ligesom sosu-assistenter, jordemødre, stilladsarbejdere, ja sågar direktører jo har ret til at finde et andet job, hvis de føler, at deres nuværende arbejde belaster dem for meget. Hvor skal de søge hen, Peter Hagmund?

Peter Hagmund fortsætter med at fortælle medlemmerne af fødevareforbundet NNF, at de "snarest" skal finde et andet job, hvis de er bekymrede for at blive nedslidte, inden de skal på pension.

Peter Hagmund medgiver dog, at der er job, som "ubestrideligt" er mere fysisk eller psykisk krævende end andre; men løsningen er ifølge Peter Hagmund ganske enkel. Man skal blot forholde sig kritisk til sit eget arbejde og sige til sig selv: Er dette arbejde godt for mig, eller skal jeg finde et andet de sidste 10-20 år inden pensionen? Vupti.

Følger man Peter Hagmunds logik, så bliver der godt nok rift om retræteposterne, hvad de så end er for nogle, for Peter Hagmund tror vel ikke selv på, at alle kan ende deres arbejdsliv som jurister, økonomer, ledelseskonsulenter eller lederskribenter.