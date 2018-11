Pension. Pensionsalder er urimelig og skæv

I Danmark bevæger vi os med hastige skridt mod Europas højeste pensionsalder. 70 år i 2040. Pensionsreformerne er urimeligt skævt skruet sammen. Dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, får kortest tid på pension, mens de med de lange uddannelser og de skånsomme job kan se frem til en lang og rask alderdom.

Da jeg forleden besøgte Tietgen Business for at deltage i en række politiske debatter, var den høje pensionsalder den politiske problemstilling, der fyldte absolut mest hos eleverne på det hold, jeg debatterede med. Derefter kom arbejdsmiljø og nedslidning, efterfulgt af manglen på elev- og lærepladser. Det er i grunden ikke så underligt, for pensionsreformerne går absolut hårdest ud over de unge generationer.

Hovedproblemet er, at politikerne har lavet en pensionsreform, der alene bestemmer pensionsalderen ud fra en betragtning af middellevealderen. Altså den gennemsnitlige alder et nyfødt barn forventes at leve i, men som det er med gennemsnit, så er der nogen af os, der bliver væsentlig ældre og andre, der dør væsentlig tidligere, og det er altså ikke bare tilfældigheder, der gør udslaget.

Vores arbejdsliv har en indvirkning på, hvor gamle vi bliver. Ordet nedslidning siger jo det hele. Vores krop slides ned, og selvom et job i industrien i dag er lettere end for 100 år siden, så vil vi også i fremtiden have tusindvis af hårde nedslidende job. Det er vores pensionssystem nødt til at tage hensyn til.

Det er mit indtryk, at bekymringen fra Tietgen Business går igen, når jeg taler med andre unge. Det er en bekymring, vi skal tage alvorligt. Et af velfærdssamfundets største bedrifter er, at vi har givet mennesker retten til en værdig alderdom. Det er den rettighed, pensionsreformerne er ved at pille fra hinanden, hvis vi ikke får rettet op på skævhederne. Jeg nægter at se på, at vi bare svigter dem med de hårdeste job. Som folketingsmedlem vil jeg knokle for, at vi får rettet op på det skæve pensionssystem.