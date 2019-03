Pension. Nedslidte får på gammel vin på nye flasker

Kære Mette Frederiksen: Det du omtaler og lancerer som noget ganske nyt på sundhedsområdet og som har med pensionssystemet at gøre, pensionering af de nedslidte medborgere, er gammel vin på nye flasker.

Da jeg begyndte som praktiserende læge i 1989, havde vi et ganske godt system, hvor nedslidte, fysisk eller psykisk nedslidte patienter - ja sådan kalder vi dem uden den berøringsangst, der er udbredt i samfundet - eller borgere, kunne søge en helbredsbetinget førtidspension, baseret på symptomer og attesteret af lægen eller specialister og tilkendt af kommunen.

Systemet blev udhulet og politikkerne syntes, at hvis man var førtidspensioneret pga dårlig ryg, kunne man måske nok lave noget andet og ikke-rygbelastende arbejde, og det er der jo noget rigtigt i, så det gamle velfungerende pensioneringssystem blev erstattet af noget, som har betydet mange nye og ofte overflødige stillinger i kommunerne på mange niveauer og en helt vanvittig jagt på "resurser" hos ud- og nedslidte borgere for at få den sidste rest af arbejde ud af dem - og i jagten på disse sparsomme resurser, også den sidste rest af menneskelig stolthed og troen på vores velfærdssamfund.

Den sidste patient/borger, jeg har hørt om, og som var i resurseforløb, kunne efter talrige afprøvninger arbejde ni minutter om ugen.

Disse mange og overflødige stillinger i kommuner og regioner med mange mellemledere og djøf'ere har udhulet økonomien i samfundet - kommunerne - således der må spares på velfærd, de gammel og børnene.

Jeg mener ikke, at djøf'ere og andre mellemledere er "overflødige", men de kunne beskæftiges med nogle mere borgernære opgaver, blive til varme hænder i stedet for at sidde og administrere.

Store dele af jeres udmeldinger om "nyheder" på sundhedsområdet bærer osse præg af, at vi skal vende tilbage til det nære sundhedsvæsen, små lokale enheder, dem der er blevet nedlagt gennem de sidste 30 år, de små sygehuse, som ofte husede patienter udskrevet fra specialistbehandling på de store hospitaler, til genoptræning og færdigbehandling.

I gamle dage kom reformer ovenfra og revolutioner nedefra (den franske og russiske revolution f. eks.); i dag er det omvendt. Personalet i sundhedsvæsenet vil gerne forandringer indført langsomt, så alle både patienter og personale kan nå at følge med, men I politikere vil revolutionere, ændre alt på én gang, koste hvad det koste vil, både i penge - det er jo ikke jeres men vores - og i menneskelige omkostninger, stress og manglende arbejdsglæde hos personalet i sundhedsvæsenet - tænk bare på Sundhedsplatformen, 1813, Bios-skandalen og mange andre skrækindjagende eksempler. Skandaløst. Disse eklatante fejltagelser har også trukket penge ud af velfærdssamfundet, så der ikke er penge til de basale samfundsopgaver, og medført fyringer af mange mennesker i sundhedsvæsenet, mennesker som ellers har fået det hele til at fungere: lægesekretærer, sygeplejeske og sosu'er.