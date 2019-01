Kære politikere. Jeg er kok, og det har jeg været, siden jeg var 15, og jeg er faktisk glad for det.

Men I skal simpelthen holde taletøjet tilbage, når I får den underlige idé at fortælle mig og mine ligesindede, hvordan det er at have et fysisk krævende arbejde.

Det gælder jer alle sammen - på begge sider af midten.

Nu står formanden for Socialdemokratiet (som mig bekendt har arbejdet uden for Christiansborg i et år og i øvrigt kan gå på pension i en alder af 60) og fortæller os, at pensionsalderen skal differentieres.

Undervisningsministeren siger, at det slet ikke er så slemt, fordi maskiner klarer det meste af dagens arbejde i Danmark.

Hold dog op, hvor er I blåøjede - prøv at tage noget rigtigt arbejdstøj på.

Selvfølgelig skal pensionsalderen stige i takt med, at vi bliver ældre, og selvfølgelig kan vi ikke forvente, at en sosu-assistent kan løbe frem og tilbage på sygehusgangene hele livet og samtidig levere en god service, når vedkommende er 75.

Så hvad er løsningen?

Altså den nemme løsning der faktisk ligger lige til højrebenet? - Luk jobcentrene! Hver og et.

Så slipper vi for, at nedslidte borgere skal slæbes gennem den ene jobprøvning efter den anden, og så slipper socialrådgiverne for at være de onde mennesker, der siger nej til at hjælpe syge borgere. For det er virkeligheden i dag.

Det er nemlig en socialrådgiver, der skal vurdere, om en borger er berettiget til en førtidspension, og socialrådgiveren er underlagt urimelige krav fra ledelsen om at begrænse antallet af tildelte pensioner.

Hvorfor er det ikke bare en læge? Er det ikke den mindst bureaukratiske og mest humane løsning? Give nedslidte borgere en værdig alderdom og lade dem, der kan arbejde lidt endnu, gøre det?