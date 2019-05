Pedellen, min uundværlige samarbejdspartner

Samarbejde i skolen er ikke kun et spørgsmål om samarbejde kolleger imellem eller lærer/pædagog, lærer/forældre-samarbejde.

For nylig havde min 8. klasse og deres lærere besøg af 44 italienere som en del af et udvekslingsprogram. Mange ting skal falde på plads, arrangeres og koordineres. Og det gik rigtig godt. Men det var nok ikke gået så godt, hvis min uundværlige samarbejdspartner på skolen, nemlig pedellen, ikke havde været der. Han er nemlig altid til at regne med. Jeg kan bede ham om at dække op i skolens gymnastiksal til 160 mennesker, lægge dug på bordene, sætte flag og finde en rød løber frem til en festlig aften. Og han rydder gerne det hele op bagefter. Jeg har tit mange andre idéer, og pedellen står klar til at hjælpe. Så ligesom mine kolleger er pedellen en uundværlig samarbejdspartner.