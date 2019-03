Passivitet. Drop kommunal medfinansiering

Synspunkt: Der er skrevet meget om kommunale besparelser hos de fynske kommuner på det seneste. Fokus har været på, hvilke besparelser, der er indført og det utilstedelige i dem. Alle er enige, især de politikere, der har besluttet dem: De er utilstedelige. Jeg vil derfor ikke berøre, hvad man har valgt at spare på, men i stedet årsagen. Kritikken er rettet det helt forkerte sted hen: På de politikere, der har været ansvarlige for at vælge mellem besparelserne, og ikke dem, der har skåret i budgettet.

En af de centrale årsager til besparelserne i de syddanske kommuner, herunder Assens, er som bekendt den meget omtalte aktivitetsbaserede medfinansiering af sygehusvæsenet. En ordning om kommunal medfinansiering, som har eksisteret siden 2007, men som aldrig er blevet evalueret. Ordningen skulle få kommunerne til at reducere deres borgeres sygehusbesøg. I Assens er dette sket - 3254 færre sygehusbesøg over et år - men alligevel koster det kommunen ekstra 16,4 mio om året. Hvert år. Dermed er der 16,4 mio færre kroner til velfærd, hvilket går hårdt ud over serviceniveauet.

Hvorfor er det kommet så vidt? Nogen må have stemt for den lov, der strammede området så meget op, at kommuner skal af med en masse penge for noget, de ikke får. Penge, der koster på kommunens service.

Loven, som er kernen i dette, hedder L74 og er besluttet af en række af Folketingets partier; S, DF, V, C, B og LA, i dec. 2016. Fra disse partier er der en række folketingspolitikere, der har været aktive i debatten om velfærd i ældreplejen. Nogle af dem sidder endda i Folketingets sundheds- og ældreudvalg og må derfor formodes at interessere sig ekstra meget for, hvordan loven vil ramme kommunerne.

En af dem, der stemte for, er udvalgets næstformand, Julie Skovsby (S), som er valgt i Fyns Storkreds. En anden er endda partifælle med udvalgets formand, Lise-Lott Blixt, og hedder Jens Henrik Thulesen Dahl, som må formodes at have den fordel at sidde i både Folketing og byråd. Noget, som mange DF'ere gør - og som de fremhæver som en fordel. Men er den viden fra sædet i begge råd brugt i dette tilfælde? Næppe! For vi har intet hørt fra den kant heller. Herudover har flere andre fra udvalget også deltaget debatten.

Disse medlemmer - især de fynskvalgte - kunne f. eks. bruge tiden på at sætte sig ind i lovens konsekvenser for de områder, hvori de er valgt. Men det er de måske ikke interesserede i? Intet er der sket - man skælder i stedet ud på dem, der står med ansvaret for de konsekvenser, ens lovforslag har haft. Det var oplagt at gå ind i sagen og arbejde for at droppe den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det er påvist i en ny rapport at den har nul effekt, men den er jo ikke desto mindre vedtaget af det Folketing, der af S-formanden Mette Frederiksen i fredagsavisen, angives at være roden til kommunernes økonomiske problemer. Så - hvad venter S og DF egentlig på?