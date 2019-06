Pas på dine penge

Udtrykket 'pengene ligger bedst i borgernes lommer' - som var et valgslogan lanceret af minister Poul Møller fra Det Konservative Folkeparti - er gennem de seneste år med al tydelighed blevet bekræftet.

Vore høje, indbetalte skatter og mange afgifter forventes effektivt brugt til offentlig kernevelfærd. Og så får vi at vide, at systemet er under pres i sundhedssektoren, i ældreplejen, i uddannelsessystemet m.m. Send flere penge til mere offentlig velfærd proklamerer partierne i deres valgoplæg over en bred kam.

Men hvorfor er det lige, at vi skal overlade flere penge til forvaltning i stat og kommuner i lyset af de mange skandaler, vi er vidne til? Det offentlige har bevist, at de ikke kan håndtere dine og mine penge.

I flæng kan nævnes uretmæssig udbetaling af udbytteskat, manglende inddrivelse af gæld til det offentlige, momsunddragelse, bedrageri- og svindelsagen i socialstyrelsen, indkøb af IC4 tog, IT-projekter m. m.

Jeg vil påstå, at hvis blot halvdelen af de mistede beløb var forblevet i statskassen, var der penge nok til væsentlige velfærdsforbedringer og skattelettelser. Hvad bliver det næste område staten heller ikke kan håndtere? Men det er jo altid sjovere at 'lege' med andre folks penge.

Så pengene ligger fortsat bedst i dine og mine lommer. Pas på dem. Stem til FV2019 på et parti der ønsker en bedre balance og rimelighed mellem offentlig og privat velfærd. Hvis I da kan finde det?