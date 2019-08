Læserbrev: Adm. direktør Tomas Therkildsen DJØF går den 8. august 2019 i brechen for et af sine medlemmer, nemlig Faaborg Midtfyns Kommunes kommunaldirektør. Jeg betragter nu mere Tomas Therkildsen forsvar som et partsindlæg, og det bærer tydeligt præg af, at han ikke bor i kommunen og ej heller har fulgt sagens gang. Jeg håber, den kære TT også vil gå på barrikaderne for en ung studerende, som lige har meldt sig ind i DJØF. Så for nu at gøre det helt lavpraktisk - det er ikke kommunaldirektørens person, der ageres imod, men de dispositioner, eller mangel på samme, som afstedkommer den fremførte kritik.

Nu har jeg aldrig hørt, endsige set, en DJØF'er lægge sig fladt ned og undskylde i mine otte år som kommunalbestyrelsesmedlem. I stedet får man en eller anden samfundsvidenskablig udredning, som det er umuligt for andre end DJØF'ere at forholde sig til, og her hopper borgernes kæde af.

Hvad er det, der gør, at det er så svært ved at sige undskyld, det er jo en menneskeret at fejle, gudskelov for det. Men det er også en menneskeret at spørge ind til forvaltning af ens skattekroner og brug af hundedyre konsulenter i særdeleshed, når man betænker, at man bliver honoreret (efter indbyggerantal) i millionklassen plus div. benefits.

Så må man altså også stå på mål for sin ageren eller mangel på samme i stedet for at blive fornærmet og bedrevidende. For god ordens skyld ønsker jeg selvfølgelig ikke at generalisere i forhold til alle DJØF'er - og vi har da flere i vores omgangskreds. Men husk, kære top-embedsfolk, at det er borgerne, der betaler jeres gode hyre.