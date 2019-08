Parkeringskælder. P-bøde trods betaling

Læserbrev: Onsdag den 14. august var jeg åbenbart så letsindig at vælge Magasins parkeringskælder eller fangekælder om man vil, da jeg skulle ind til city. Jeg parkerede helt korrekt i båsen og ville så registrere parkeringen på automaten. Der stod et par damer, som havde problemer med at få automaten til at virke. En anden dame sagde, at automaten længere nede vist var o.k. Så jeg indtastede min nummerplade og satte mit dankort i. Var så i tvivl, om den havde registreret alt korrekt, ringede derfor til Q-Park og talte med en flink herre, som kunne berolige mig med, at alt var i orden, han kunne fortælle, at jeg var kommet kl. 10.09, og at min nummerplade var i systemet. Han fortalte yderligere, at der var problemer i øjeblikket, men ikke i mit tilfælde.

Var så inde og handle i city og da jeg kom tilbage, satte jeg dankortet i automaten, fik en kvittering, hvor der stod, jeg havde betalt 38,20 kr for parkering. Alt o.k., troede jeg, indtil jeg så kontrolafgiften, som sad i frontruden, lydende på ingen gyldig betaling. Jeg ringede straks til Q-Park og talte med en ikke så flink herre. Han kunne ikke se, at jeg var registreret overhovedet, hvilket undrede mig, da den første herre, jeg talte med, kunne se, at jeg var kommet tidligere, samt jeg stod med en kvittering i hånden efterfølgende, men det var også før jeg fik kontrolafgiften. Tankevækkende.

Jeg skulle så indsende billede af såvel kontrolafgift samt kvittering for betaling, som jeg gjorde. Fik at vide, der ville gå op til fem uger inden behandling af min klage. Jeg ringede igen igen til Q-Park og sagde, at det ikke var en klage ej heller en tvist om parkering, det handlede om. Det var en kæmpefejl fra deres side, så jeg ville have den uberettigede kontrolafgift annulleret omgående. Efter snakken frem og tilbage med en venlig dame hos Q-Park kunne hun godt se, at det hele så meget mystisk ud, så hun annullerede kontrolafgiften. Så jeg kunne bare smide kontrolafgiften ud. Jeg spurgte så, om hun ville sende en mail, hvor det fremgik, at kontrolafgiften var annulleret. Det ville hun ikke, det skulle jeg anmode om ved, at sende en mail ind til dem. Sikke en behandling. Det undrer mig også, at Q-Park, nu hvor de vidste, der var problemer med indcheckning i kælderen, alligevel sendte deres p-vagt ned i kælderen. Det er sidste gang, jeg parkerer i Magasins kælder, for mage til behandling har jeg aldrig været ude for.

Jeg ikke er den store tilhænger af parkeringsfirmaerne og deres p-vagter. Jeg synes, de generelt får udleveret alt for små sko til udførelsen af opgaverne, men de er måske også provisionslønnede ovenikøbet? Hvis det er tilfældet, så forstår man jo bedre, at de er så ihærdige, og at deres forståelse ikke rækker særlig langt. Det gjorde min parkeringsbetaling heller ikke. Sikke noget.