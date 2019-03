Parkering uden det blå skilt

Jeg er en flittig tilskuer til HC Odenses hjemmekampe.

Og med handicapskilt i bilen anvender jeg naturligvis de pladser, der tydeligt er markeret til handicapparkering. De ligger umiddelbart foran den store tribune ved stadion.

Men desværre oplever jeg ofte, at der er pladser, der er optaget af biler, uden at der er lagt beviset for berettigelsen til at bruge parkeringsbåsen - nemlig det blå handicapskilt.

Så sent som lørdag 2. marts var der to biler parkeret.

Man undres også over, at det ofte er biler med reklamer påklistret - for det er vel ikke nogen, som er sponsor til Odense Håndbold?

Der kan også være mindre reklamer på en handicapbil. Men det er nu kun for det firma som har monteret handicaplift o.l..

I, der ukritisk parkerer på handicappladser, burde skamme jer.