Parkering. Så er den gal igen med Europark

Læserbrev: Lørdag 25. maj var jeg til Havnekulturfestival i Odense og - vanen tro - er der rift om parkeringspladser. Ved Tietgenskolen finder jeg imidlertid masser af pladser - for godt til at være sandt? Jeg står sammen med to andre voksne og læser p-skiltet og betingelserne for parkering, og der står klart og tydeligt: Parkering: Man-Fre 00.00-24.00 - og så regler og betingelser i øvrigt. Vi drøfter og er enige: Ingenting om lørdag og søndag, og vi tre almindelige fornuftige personer ræsonnerer selvfølgelig, at der ingen regler er for lørdag og søndag og altså fri parkering, og vi parkerer.Da jeg kommer tilbage, er der en hilsen fra Europark på 795 kroner. Nye personer står i øvrigt nu og læser, og også de kan kun forstå skiltet, som jeg og de andre forstod det.Det er rent bondefangeri, hvis der skulle være tale om "misforståelser" - et professionelt firma burde kunne formulere en info på sådan et skilt, så der overhovedet ikke var noget at være i tvivl om.