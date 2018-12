Parkering: P-kaos ved koncerthuset torsdag

Jeg havde torsdag aften en fantastisk dejlig musikoplevelse med bl.a. Trio Con Brio Trioen i samspil med Odense Symfoniorkester i Odense Koncerthus. Optakten til koncerten var dog langtfra optimal grundet Odenses kaotiske trafiksituation.

Vi troede ellers, at vi var grundigt forberedt. Da vi vidste, at nedkørslen fra Thomas B. Triges Gade til parkeringskælderen under Odeon var spærret, valgte vi at tage tilkørslen fra Nørregade. Alt gik glat fra Bogense til vi mødte køen i krydset Thomas B. Thriges Gade - Østre Stationsvej, hvor vi skulle have et højresving for at komme hen til Nørregade. På dette tidspunkt var der stadig 45 minutter til koncerten. Det tog 15 minutter for at komme de 200 meter hen til parkeringsnedkørslen fra Nørregade.

Efter have at være fanget i kaosset i parkeringskælderen i yderligere 15 minutter. kommer der en ung mand i gul vest og meddeler, at der ingen ledige pladser er her, og nedkørslen til dæk to er spærret fra Nørregade tilkørslen. Nu var gode råd dyre. Det nærmeste sted, at parkere var ved Sankt Hans Kirke med 30 minutter parkering. Så valget var nu: koncert med parkeringsafgift (790 kroner) eller ingen koncert.

Da vi kom ind i koncertsalen, undrede vi os over, at der var så mange tomme pladser til så fint et program. Det var tæt på, at der var blevet fire tomme pladser mere, idet vi blev lukket ind i salen efter tredje klokkeringning.

Det er altså ikke kun de handlende, der har problemer med letbanen; men også kulturen.

PS. Det var heldigvis en god koncert.