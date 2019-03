Læserbrev: Efter mange års fravær er min hustru og jeg flyttet tilbage til Odense for at tilbringe vore otium her i byen. Derfor ønskede vi at bo centralt i forhold til byen og offentlig transport, men havde ikke helt gennemskuet bagsiden ved dette.

Martin Dupont kommenterede den 8. marts beslutningen om at indføre begrænset parkering i kvarteret omkring Jagtvej og Godthåbsgade, hvor situationen ifølge hans indlæg er blevet kaotisk. Som beboer i en gade, der er udlagt til at få indført timeparkering, ser jeg nok sagen fra en lidt anden side. Situationen her i gaden er således, at i det øjeblik jeg træder ud af min dør om morgenen, holder der straks en bilist og venter på at overtage den plads, min bil holder på. Hvis jeg så kommer hjem inden klokken 17, skal jeg ikke forvente, at der er nogen parkeringsplads i gaden. De er optaget af folk, der enten arbejder i byen eller er rejst på ferie og parkerer deres bil i en uge eller to. Så jeg glæder mig til indførelse af timeparkering.

Jeg er dog enig med Martin Dupont vedrørende kommunens ansvar og bilisters manglende trafikkultur.

I deres begejstring for at blive en storby med en højt profileret letbane har politikerne forsømt at fokusere på noget så praktisk som parkering for de mennesker, der bor i byen, og for de mennesker, der skal ind til byen for at handle og arbejde. Derfor burde politikerne på eget initiativ og meget tidligt i byplanlægningen have inddraget forslaget med store parkeringspladser til langtidsparkering og til en lav betaling uden for bykernen og gratis shuttle-busser ind til byen.

Hvis folk skal skifte bilen ud med bussen, skal der altså køre flere busser med kortere interval, og de skal passe med folks arbejdstider. Det er ikke godt nok, at den første bus kommer kl. 8.00, hvis dem, der bor i området, skal på arbejde kl. 6.30 og efterfølgende gå meget langt.