Læserbrev: Forrige torsdag parkerede jeg i Korsgade i Svendborg. Prisen er 10 kr. pr time. Jeg parkerede i 26 min. og betalte med visakort. Normalt betaler man for den tid, man parkerer, men jeg blev afkrævet 10 kr. for de 26 min. Man føler sig i hvert fald ikke velkommen til at gentage besøget i Svendborg midtby. Men det må jo være sådan, I ønsker at byde folk velkommen til byen?