Undertegnede, der er 80+, skulle torsdag 17. Januar parkere under Thomas B. Thriges Gade. Jeg parkerede lidt før kl. 9 og kom igen kl. 10 for, som jeg havde lært mig før nytår, at tjekke ud med dankort. Let og enkelt med kun én udtjekning med dankort.

Men god morgen, min bare! Systemet var ændret, så man skulle tjekke både ved ankomst og afgang. Og dankortet kunne ikke bruges.

Der var så opsat en vejledning med de nye regler. Nu er det imidlertid sådan, at ældre mennesker, hvor den personlige computer kører i et lidt lavere gear, har svært ved her og nu at sætte sig ind i nye regler og metoder.

Nu ved jeg godt, at de nye regler ligger på internettet, men ældre er altså ikke altid minded for at holde sig ajour med de ustandselige ændringer, der sker overalt i samfundet. Hvorfor kan det opreklamerede Fra gade til by-projekt ikke lave nogle trykte vejledninger på papir, så ældre mennesker kan læse på lektien, før de får brug for den?

Eventuelt kunne reglerne trykkes i det kommunale blad En venlig hilsen, der udsendes til alle pensionister.

Jeg har efterfølgende sendt en tilståelse af min brøde til en lidt beskeden mailadresse til Fra gade til by i håb om, at den når frem til Parkering Odense, hvor jeg ikke rigtig kunne finde en mailadresse.

PS: Jeg fik få timer efter ovennævnte var skrevet en mail fra Fra gade til by med en tilfredsstillende forklaring på de nye regler.