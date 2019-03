Pandastisk. Noget for hvad for noget?

Læserbrev: Københavns Zoo har allernådigst lånt to pandabjørne af Kina. Låneperioden er 15 år, og skulle det ske, at de to får "en lille bjørn" på, skal denne straks udleveres til kineserne. Huset til de to lådne væsener har kostet den nette sum af 160 millioner kroner, og selveste Lars Løkke har bl.a. gået tiggergang til diverse store firmaer for at finde pengene.

Hvilke garantier Løkke så har måttet give kineserne til gengæld, kan man jo kun gisne om, men østrigerne, som også har lånt to pandaer, måtte love ikke at modtage Dalai Lama, og hvis man gjorde, skulle bjørnene omgående leveres tilbage til Kina. Noget for noget.

Det bliver også spændende at se, om politiet vil gentage fiaskoen fra Tibetsagen og afvise evtuelle uartige demonstranter på bjørnenes vej fra Kastrup lufthavn til Københavns Zoo. Man skulle jo nødigt give He Xing og Mao Sun, som er navnene på de to nye borgere et dårligt indtryk af dansk ytringsfrihed.

Forhåbentlig har "lille Lars" ikke gjort danskerne en bjørnetjeneste.