Læserbrev. Det er mit store ønske, at samfundet begynder at tænke i nye baner. Det kan ikke være rigtigt, at hver gang gadeprædikanten Rasmus Paludan optræder med sin cirkusforestilling, skal samfundet drosle ned i forhold til politiets opgaver. Rasmus Paludan har fået adskillige millioner til at føre valgkamp for, så enten må han opføre sig ordentligt, tage øretæverne eller ud af sine offentlige tilskud betale et privat vagtværn af egen lomme.