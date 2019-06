Paludan i Vollsmose

Hvis en Brøndby-fan insisterer på at stille sig i Parken sammen med FCK ultras, afbrænde FKC's fane og råbe "luderklub", vil vedkommende uden tvivl blive tilbageholdt af politiet. Det sker selvfølgelig for vedkommendes egen sikkerhed og for at sikre den offentlige orden.

Er denne Brøndby-fans ytringsfrihed blevet krænket? Hvis "ja", så udøver politiet systematisk krænkelsen af fodboldfans' ytringsfrihed hver weekend i fodboldsæsonen - og det endda med stort set alle politiske partiers opbakning.

Når Rasmus Paludan opfører sig fuldstændig parallelt (udskift blot de nødvendige navneord), bruges millioner af kroner på politibeskyttelse af en ekstremistisk provokatør. Lad os håbe at politiet får frihed til at håndtere Paludan, som det håndterer fodboldfans uden for pædagogisk rækkevidde, nu når folketingsvalget er overstået.