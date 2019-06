Paludan fik ikke lov at fremføre sin politik

Læserbrev: Jeg læser i avisen, at de radikale har fået 1300 stemmer i Vollsmose og Rasmus Paludan 53 stemmer.

De radikale blev taget imod med åbne arme, fordi de har en politik som vælgerne i Vollsmose synes godt om. Rasmus Paludan fik ikke mulighed for at fremføre sin politik på grund af trusler om vold. Politiet måtte gribe ind af sikkerhedsmæssige årsager.

At et demokratisk valg i dagens Danmark foregår på den måde, var jeg ikke klar over, men det er åbenbar noget, vi skal vænne os til i fremtiden.