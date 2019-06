Paludan. Ledelsessvigt i politiet

Læserbrev: Nu har vi hørt om alle de opgaver, politiet har og ikke kan overkomme mere. Hvad med at ledelsen tog et ansvar og så på bemandingen af opgaverne. Jeg cyklede forbi Odense Rådhus og troede, der var terrorangreb, men det viste sig, det var Rasmus Paludan, som holdt demonstration på Flakhaven.

Aldrig har jeg set så mange biler og politifolk samlet et sted. Det var nærmest kaos. Mit forslag er, at fire bevæbnede politifolk er rigeligt til at passe på ham. Hvis der er nogen som vil angribe ham, så brug dog skydevåben, det er vel det, I har dem til, og I behøver jo ikke at slå nogen ihjel.

Det er bare ét eksempel på, at politiet bruger en masse personale det samme sted, som kunne være brugt til andet arbejde. Vi ser ved ulykker og andre politiopgaver, at så er der en masse politifolk, som bare står og snakker sammen. Det er altså skattekroner, I bruger, så lad os få noget for dem.