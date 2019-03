Paarup Gamle Skole

I avisen fredag den 15. marts fremgår, at den mest sandsynlige udgang på sagen er, at skolen bliver revet ned. Men hvad sker der bagefter? Planerne er lidt usikre, men området tænkes evt. udnyttet til legeplads og skaterbane for skolens elever.

Min forudsigelse er: Der kommer et forslag til et fint projekt. Det viser sig, at kommunen ikke har penge til at gennemføre det. Der skæres en del i projektet, og en skrabet model bliver gennemført. Hvis det for eksempel bliver et legeområde med skaterbane, forfalder det efter nogle år, da man er nødt til at prioritere andre renoveringer/vedligeholdelsesarbejder højere. Af sikkerhedsgrunde må man fjerne legeredskaberne, og der sås græs på arealet.

Alternativt kunne man selvfølgelig tage mod tilbuddet fra den tømrermester, der har renoveret forsamlingshuset. Det ville bevirke, at det hyggelige miljø omkring kirken blev bevaret (uf), og man belastede ikke kommunens økonomi (uf).