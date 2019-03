I avisen onsdag den 7. marts 2019 er Lars Lysholm fra Paarup Foreningen bekymret for kommunens ansøgning om nedrivningstilladelse for Paarup gamle skole. Han foretrækker at bevare bygningerne og etablere en lægekonsultation i lokalområdet.Imidlertid skyldes forvaltningens ønske om nedrivning ikke modvilje mod en lægeklinik eller manglende respekt for bygningerne. Derimod ønsker vi at understøtte og udvikle området ved skolen og SFO'en.Med nedrivningstilladelse bliver området inddraget til skolegård. Dette sker efter ønske fra Paarup Skole, som får bedre udearealer for eleverne.Uden nedrivningstilladelse skal omfanget af istandsættelse vurderes, så bygningerne kan bruges til Skole og SFO-relaterede aktiviteter. Trafikforholdene betyder, at det er umuligt med yderligere trafik til og fra området, og det er heller ikke muligt at skabe de parkeringsforhold, som en lægeklinik eller lignende vil kræve. Nu afventer vi indsigelsesfristens udløb, men uanset afgørelsen ønsker forvaltningen ikke at sælge bygningerne af de hensyn, som jeg har nævnt her.