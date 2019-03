Pårup Gamle Skole har slumret i mange år. Lyden af glade børn er forsvundet, men heldigvis er der nu interesse for bygningerne igen. Det er glædeligt, at en lokal tømrermester har vist interesse, men knapt så glædelig er udsigten til forværring af de i forvejen kaotiske forhold for aflevering, afhentning, parkering osv. Og det være sig både til Pårup Skole og Pårup Børnehave. Det være sig både for gående, cyklende og kørende. Og det være sig både for børn, forældre og personale. Jeg bor ganske tæt på skolen og har nu mit tredje barn på skolen. Jeg har i mere end 10 år været vidne til trafikalt kaos omkring skolen. Næsten ligegyldigt hvilket ikke-skolemæssigt formål den gamle skole tænkes brugt til, vil man kunne forudsige forværring af ovennævnte forhold.

Noget skal der ske med skolen. Helt enig! Lige nu står den bare og forfalder. Som spøgelsesbygninger i et ellers meget levende, livsbekræftende miljø. Men den gamle skole bør blive på skolens hænder, og hvis den ikke skal bruges til skolebygninger, bør man udnytte muligheden til at forbedre udenomsarealerne for skolen. Hvis viljen - og økonomien - rækker kan man i eet hug forbedre ovennævnte trafikale forhold, flytte personalets parkering til området ved tandplejen og åbne for betydelige forbedringer af legemulighederne på områderne bag skolen. Ændringerne der ville flugte med ønskerne om fysisk aktivitet for skolebørnene og samtidig harmonere med planerne omkring skolens pavilloner. Historien om skolen kan bevares uden bygningerne. Og den bedste måde at bevare mindet om en skole på er vel at bruge området for skolens bedste.

Brug Pårup Gamle Skole - for børnenes skyld.