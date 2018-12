På vej mod nyt våbenkapløb

Oprustning: I forbindelse med 100-året for afslutningen af 1. Verdenskrig den 11. november er det tankevækkende, hvor lidt vi har lært af historien.

Vi er vidne til, hvordan de sidste rester af den vilje til global afrustning, som endnu gjaldt indtil for få år siden, er ved at visne. I oktober bebudede USA's præsident, at man ville annullere INF-aftalen (The Intermediate-Range Forces) fra 1987 med det daværende Sovjetunionen. Aftalen skulle eliminere raketter med en rækkevidde mellem 500-5.500 km.

Fra amerikansk side har der gentagende gange lydt, at russerne "snyder". Russerne har på deres side ment, at de opstillede raketter i Rumænien og de planlagte i Polen er brud på traktaten. Det ville være let at finde ud af, hvad der er rigtigt, såfremt man kunne blive enige om en gensidig inspektion, men det ser ikke ud til, at viljen er til stede.

Samtidig ser det ud til, at den sidste store nedrustningsaftale START (der begrænser antallet af missiler med atomsprænghoveder), der udløber i 2021, ikke vil blive forlænget. Baggrunden skulle være, at der er kommet så mange nye spillere på banen, at en forlængelse ikke giver mening, og samtidig begrænser aftalen USA's muligheder for at udvikle våben til at forsvare sig med.

At et nyt kapløb er sat i gang, ses blandt andet af, at det forlyder, at både USA og Rusland er ved at udvikle "præcisionsatomvåben" ud fra devisen, at man bør have meget isenkram for at have noget at handle med - såfremt man engang skulle forhandle om ny afrustning. Om Kina har et program vides ikke, men lur mig om det ikke er tilfældet.

Det nye er, at hvor der før i tiden kun var to spillere på banen, så har vi i dag tre og eventuelt fire, hvis vi tager Indien med. Så der er nok til at kappes om, hvem der kan splitte kloden ad først.

Med spillere som Donald Trump og hans rådgiver John Bolton på banen kan det løbe én koldt ned ad ryggen.