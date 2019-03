På høje tid Danske Bank får undersøgt Letland, Litauen og Rusland for hvidvask

Hvidvask: På Danske Banks ordinære generalforsamling i mandags betegnede bankens nye bestyrelsesformand, Karsten Dybvad, året 2018 og hvidvaskskandalen som "et lavpunkt og noget, der aldrig burde være sket". Men han fastslog tillige, at 2018 er et "vendepunkt" , som markerer starten på at fågenskabt den tillid, banken har mistet.

Et af de vigtigste spørgsmål for den nye formand må da også være at sikre sig, at hvidvaskaffærens omfang er blevet fuldt belyst - således at der ikke lige pludselig dukker nye belastende sager op i Estland eller andetsteds: Det gælder ikke mindst Letland, Litauen og Rusland, hvor Danske Banks filialer i følge det oplyste ligeledes har haft såkaldte "non-resident porteføljer" (udenlandske kunder).

Karsten Dybvad kom i sin beretning ikke ind på sådanne eventuelle hvidvasksager i Letland og Litauen - men nævnte, at Danske Bank for nylig har besluttet at lukke sine bankaktiviteter i netop disse to lande samt i Rusland, hvor banken har filialer i Moskva og Skt. Petersborg.

Imidlertid har Danske Banks direktion helt tilbage i september 2018 meddelt, at banken endnu ikke har fået endeligt undersøgt, om de to filialer i Letland og Litauen også er ramt af hvidvask. "Foreløbig er der dog ikke noget, der tyder på samme kontrolsvigt her (som i Estland)." oplyste banken dengang.

Det er derfor på høje tid, at Danske Banks nye ledelse med Karsten Dybvad i spidsen - dersom det ikke allerede er sket - får iværksat en tilbundsgående undersøgelse af Letland, Litauen og Rusland for hvidvask. Tavlen skal vaskes helt ren nu - således at en nye førstedirektør, som der i følge Dybvad stadig arbejdes ihærdigt på at rekruttere, ikke løber ind i ubehagelige overraskelser.