P4 Fyn. DR's ikke-fynske prioriteringer

Læserbrev: Hvad er opgaven for DR P4 Fyn? Spørgsmålet har jeg stillet mig selv de seneste morgener, når jeg har hørt stationens morgenradio.

Årsagen er, at jeg efterhånden mere føler, at jeg som lytter er med i et landsdækkende radioprogram, der har mere fokus på Danmark og resten af verden end på Fyn og omliggende øer.

De seneste dage har Donald Trump af gode grunde fyldt meget i medierne. Men at jeg også skal høre om ham og hans eskapader i forhold til det nu aflyste besøg i Danmark i P4 Fyn, det forstår jeg ikke. Men måske er der en forklaring? Den lokale fynske vinkel har jeg ikke hørt.

Venstres problemer er også velkendte. Men at jeg skal høre DR's dygtige politiske analytiker Jens Ringberg analyser/kommentarer eller politisk redaktør Christine Cordsen i P4 Fyns morgenflade sige det samme, som jeg aftenen i forvejen har hørt i TV-avisen og i en række nyhedsudsendelser i radio på de forskellige kanaler undrer mig.

Samtidig er det min fornemmelse, at stationens morgenværter ofte referer til udsendelser, som DR TV har sendt aftenen i forvejen eller skal sende i den kommende tid. Det kan være relevant i nogle tilfælde, men mange gange opfatter jeg det mere som fyldstof og meget lidt relevant for en fynsk regional radiostation. Et eksempel er omtalen af de kommende programmer "Gift ved første blik".

Endelig har jeg bemærket, at stationens nyhedsudsendelser ofte er nede på to-tre minutter, hvor der kun er plads til tre-fire nyhedsindslag og i weekenden ofte kun to plus vejret. Det synes som lidt, når det sammenholdes med, hvad der sker rundt på Fyn og omliggende øer.

Jeg håber, at DR Fyn kan gøre mig klogere på disse valg og prioriteringer.