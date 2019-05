P-kælder. Tryghed i en by med plads til alle

Kommentar: I lørdagens avis kunne man læse om, hvordan nogle odenseanere føler sig utrygge ved at komme i parkeringskælderen under TBT Gade. Det gør indtryk, når en mor fortæller, at hendes barn blev skræmt, da de så en misbruger sidde og fixe. Det er heller ikke i orden, når unge kører ræs i kælderen til stor fare for alle andre, eller når de fester højlydt.

Det handler ikke bare om, at bilisterne skal kunne have deres biler stående sikkert i en kælder. Det handler om, at man som odenseaner skal kunne færdes trygt i p-kælderen. Men at opsætte højtalere for at spille 'skrub-af-musik' i p-kælderen, som et parti har foreslået, løser altså ikke kernen i problemet. Tværtimod. Og det er i mine øjne heller ikke en social ansvarlig måde at handle på.

Vi skal ikke jage de socialt udsatte rundt i byen. Odense er en stor by, hvor der skal være plads til alle - og der er ingen, der har mere ret til at være her end andre. Men vi skal ikke gå og frygte hinanden. I Odense skal vi kunne være trygge ved hinanden.

Med avisens dækning af problemerne i p-kælderen kunne man måske få det indtryk, at vi som kommune bare lader de utrygge borgere sejle i deres egen sø, og ikke gør noget ved de henvendelser, der kommer ind. Det synes jeg er ærgerligt, for det er ikke rigtigt.

I Odense har vi skabt et samarbejde, hvor vi tager et fælles ansvar på tværs af kommune, politi, sociale organisationer og andre relevante aktører for at skabe en tryg by for alle. Samarbejdet hedder Den Inkluderende By og gør, at vi kan handle, når der opstår dårlige møder i byens rum - når borgere ikke længere føler sig trygge. Så går vi sammen for at ændre situationen. Det samme gælder for episoderne i p-kælderen.

Der er ingen tvivl om, at kælderen ikke skal være en racerbane, et festlokale eller et fixerum. Men skal vi sørge for, at vi ikke bare flytter problemerne, så skal vi aktivere samarbejdet om Den Inkluderende By - det har vi gjort, og det gør vi fortsat. Det betyder for eksempel, at SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi) bliver kontaktet, når unge huserer i kælderen. Og så følger de op. Når en henvendelse ryger ind, ryger den ikke nederst i bunken. Gadeplansmedarbejdere handler på den, og når de møder de unge, sætter de ind med de kriminalpræventive værktøjer, de har.

Det samme gælder for kommunens opsøgende socialarbejdere, når de bliver opmærksomme på, at socialt udsatte opholder sig steder, der ikke er hensigtsmæssige. Så bliver der handlet. Det er også sket i forhold til p-kælderen. Der er ingen, der sidder på deres flade og venter. De opsøgende medarbejdere tager ud og taler med de socialt udsatte. De får talt med dem om, hvorfor det er bedre at opholde sig på varmestuer eller hellesteder. Det er dét, man kalder socialt arbejde - og det virker.

Det er dialogen, det opsøgende arbejde og samarbejdet omkring Den Inkluderende By, der er løsningen, hvis vi skal komme problemerne til livs samtidig med, at vi skaber en by, hvor der er plads til alle. Og hvor vi kan være trygge ved hinanden, når vi færdes i hele Odense.

Hvis der opstår situationer, hvor man føler sig utryg, eller hvis man er bekymret for en medborger, så kan man kontakte Udsatteteamet på 78 73 57 42 - så handler de.