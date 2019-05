Læserbrev: I en artikel i Fyens Stiftstidende mener øverste chef Stig Langsager åbenbart ikke, at der er nogen problemer i P-kælderen. Men billederne taler jo for sig selv.

Hvis jeg havde betalt 250.000 kroner for en plads i p-kælderen, ville jeg nok også have gjort opmærksom på problemerne og havde selvfølgelig forventet at få et ordentligt svar tilbage, for så arrogant svar fra chefen kan man efter min bedste overbevisning ikke tillade sig at komme med.