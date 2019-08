Oversvømmelse. Vi skal have en Kyst- og Klimafond

Synspunkt: Der er ingen tvivl om, at klimaet ændrer sig. Vi oplever stadig flere massive regnskyl, storme og orkaner, der giver oversvømmelser af bygninger, boliger og veje og får havet til at æde sig ind på vores kyster. Det gælder også på Fyn.

Kommunerne har ansvaret for klimasikring, kystbeskyttelse og for at udpege områder i kommune- og lokalplanerne, som kan være truet af oversvømmelse. Men regeringen har været tilbageholdende med at fortælle, hvor pengene til både kystbeskyttelse og klimasikring i byerne skal komme fra.

I Dansk Byggeri foreslår vi derfor, at der bliver oprettet en statslig Klima- og Kystfond i forbindelse med, at man udarbejder en landsdækkende plan for sikringen af Danmarks kyster og for klimasikringen i byerne. Fonden skal yde tilskud og lån til kommunerne i forbindelse med lokal klimasikring og kystbeskyttelse.

Den tidligere regering har med Finansloven for 2019 besluttet at bruge flere penge til sandfodring langs den jyske vestkyst og til nye kystbeskyttelses- og digeprojekter, men der er mange flere kystområder, som også er truet af erosion, højvande og stormflod. Det ses flere steder på Fyn. Fx ved Odense Fjord, det sydlige fynske øhav og Kerteminde, hvor boliger og veje flere gange har stået under vand.

At der er brug for statslig medfinansiering vidner det forliste sluseprojekt i Kerteminde om, som ikke blev gennemført, fordi kommunen ikke havde råd til at betale for projektet alene. Der var heller ikke opbakning fra grundejerne til at finansiere sluseprojektet, da mange grundejere mente, at det var en offentlig opgave at sikre mod oversvømmelse. Kerteminde er ellers den by i Danmark, som i dette århundrede vil være mest udsat for skader på grund af forhøjede vandstande og stormflod svarende til en regning på næsten en halv million kroner pr. indbygger. Så samfundsøkonomisk er der ingen tvivl om, at sluseprojektet er en god investering, men det bliver ikke til noget uden penge fra staten.

Skal vi klimasikre Danmark og undgå, at huse, veje og virksomheder med jævne mellemrum står under vand eller ligefrem forsvinder med havet, så skal staten involvere sig aktivt. Jeg kan derfor kun opfordre de fynske kommuner til også at støtte kravet om en statslig Klima- og Kystfond, så vi kan få stoppet vandet, inden det når os til navlen.