Overskud på at uddanne udenlandske læger?

I debatten den 5. september, stiller Niels Ejner Jensen, spørgsmålstegn ved økonomien i at uddanne læger fra de øvrige nordiske lande. Til dette svarer redaktionschef Peter Hagmund, at det er påvist at det samlet set er en god forretning at uddanne udenlandske læger.

Det kommer jo an på hvordan man regner det ud. Den samme debat så vi i 2017. Dengang havde Danske Universiteter bedt Damvad Analytics lave en (positiv) rapport over regnestykket. Det viste at den gennemsnitlige internationale dimittend, under studiet og otte år efter dimission bidrager med 779.000 kr. til samfundet. Det regner man ud ved at tage lønindtægt og skattebetalinger og fratrække udgifter til uddannelse, sundhed og overførselsindkomster.

Når det kommer til den danske studerende ser regnestykket anderledes ud. Her medregner man udgifterne til vuggestue, børnehave, folkeskole og ungdomsuddannelse inden man starter på universitetet. Derved får man det resultat man ønsker. Og det beviser jo, endnu engang, at statistik kan bruges til hvad som helst. Blot det kommer i de rigtige hænder.