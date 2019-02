Overlæger: Regeringen må droppe kommunernes selvstyre

Sundhedsreform: Velkommen til det store lotteri, hvor du trækker god eller dårlig behandling alt efter, hvilken kommune du bor i! Det kan blive konsekvensen, hvis regeringen ikke strammer op på det udspil til sundhedsreform, som forhandles i disse dage.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har netop fremlagt forslag til justering af den sundhedsreform, som skulle sikre bedre og mere ensartet behandling i hele landet. Desværre ser forslagene ud til at give det stik modsatte resultat. Regeringen siger, at der er alt for store forskelle i de fem regioners sundhedstilbud. Derfor skal regionerne nedlægges som selvstændige politiske enheder, og derfor skal flere opgaver flyttes ud til 98 forskellige kommuner i 21 nye sundhedsfællesskaber.

Mange har spurgt, hvordan regeringen forventer, at borgerne får en mere ensartet behandling, når behandling flyttes fra fem regioner til 98 kommuner? Svaret fra Lars Løkke Rasmussen og sundhedsminister Ellen Trane Nørby lyder, at de vil indføre nationale retningslinjer, der skal gælde for behandling og genoptræning m.m. i kommunerne. Retningslinjerne skal sikre, at borgerne får samme behandling uafhængigt af deres postnummer. Det er et godt forslag, som Overlægeforeningen bakker fuldt op om.

Desværre har regeringen ikke fremlagt nogen plan for, hvad den vil gøre, når en eller flere kommuner ikke lever op til retningslinjerne, men vælger at give deres borgere behandling af lavere standard. Og det er en reel risiko. Alle, der følger med i politik, ved, at kommunerne er en af de mest magtfulde aktører. Derfor er det helt normalt, at kommunale brud på standarder på andre områder end sundhed kun bliver mødt med en løftet pegefinger eller venlig henstilling fra Christiansborg.

Vi ved desværre, at der i dag er 98 kommuner, som griber sundhedsopgaverne vidt forskelligt an. Nogle steder får borgerne en fremragende genoptræning efter f.eks. en hjerneskade, når sygehuset er færdigt med behandlingen. Men vi ser også eksempler på, at kommuner har overladt næsten alle opgaver til familie og pårørende. Og vi ser kræftpatienter, som ikke kan få livreddende behandling, fordi kommunen ikke har leveret den nødvendige pleje og genoptræning, som skulle ruste dem til kemoterapi efter en operation. Det må ikke ske på sundhedsområdet! Vi har i dag et sundhedsvæsen, hvor ingen vil acceptere, at en region fravælger at give deres kræftpatienter, hjertepatienter eller andre en behandling, der er under de standarder, som er fastlagt i de nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Så hvorfor skal kommunerne have den mulighed?

Jeg er glad for, at KL støtter, at der skal være standarder for kommunernes sundhedstilbud, og jeg har noteret, at KL er positiv overfor nationale kliniske retningslinjer. Men desværre tyder meget på, at ikke alle kommuner deler KLs holdning. For få dage siden sagde en borgmester i DR P1 Orientering, at det ligefrem er godt, at kommunerne har 98 forskellige serviceniveauer på sundhedsområdet. Borgmesteren ser det som en naturlig lokal prioritering. Men konsekvensen af den kommunale holdning er, at mennesker med lungesygdomme, hjertelidelser, kræft eller psykisk sygdom vil blive tilbudt vidt forskellig behandling, alt efter hvor de bor. Det er helt uacceptabelt, og derfor kræver Overlægeforeningen, at regeringen melder helt klart ud, hvordan den vil garantere ensartet behandling i hele landet.

Konsekvenserne af forskelsbehandlingen er ekstra alvorlige, fordi den især rammer nogle af de mest sårbare patientgrupper. Det gælder ikke mindst mennesker med psykisk sygdom, som har svært ved at insistere på at få den rette hjælp. Vi ser allerede i dag, at mange falder helt igennem behandlingssystemet. Hvis regeringen tillader store forskelle i kommunerne, vil reformen med garanti ikke få den ønskede effekt. Tværtimod kan det få fatale konsekvenser.

Til gengæld er vi enige med kommunerne i, at reformen kræver flere ressourcer. Det er helt uholdbart, hvis regeringen pålægger dem en masse nye opgaver, uden at der følger penge med. Det samme gælder i øvrigt sygehusene, som vil være under et massivt pres i de kommende år, selv hvis der flyttes opgaver fra dem. Desværre er vores bekymringer for reformen vokset, efter at regeringen nu lægger op til, at kommunerne skal have større indflydelse på sundhedsvæsenet. Både i den nationale myndighed Sundhedsvæsen Danmark og de fem nye regionale sundhedsforvaltninger.

I sig selv er der ikke noget galt i det, men kommunerne har i dag kun begrænset ekspertise, når det gælder behandling og sundhedsvæsen. Et godt sundhedsvæsen kræver ledere, der ved, hvad god behandling er, og hvordan den gives mest effektivt til flest muligt. Desværre bliver der næsten ingen plads til sygehusenes eksperter. Og det kan medføre en alvorlig svækkelse af vores fælles sundhedsvæsen. Hvis regeringen ikke tør tage det nødvendige opgør med kommunernes selvstyre på sundhedsområdet, klinger dens kritik af behandlingsforskelle i de fem regioner unægtelig hult.