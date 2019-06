Overgreb. En ubehagelig oplevelse

Læserbrev: En rigtig ubehagelig oplevelse - mere venligt kan jeg desværre ikke karakterisere den oplevelse, jeg lige har haft i Føtex Vesterbro. Havde lige forladt forretningen, intet at fortolde, intet skyldigt at betale. Samvittigheden i orden. Ikke noget at komme efter.

Ikke desto mindre fandt seks-syv hærdebrede butiksdetektiver det for godt med intimiderende og tilknappet kropssprog at komme løbende efter min ringhed og genne mig ind i butikken igen.

En kafkask erfaring. Jeg tilbød, at de kunne se i min rygsæk, om ikke alt var i den skønneste orden. Det fik jeg ikke rigtig svar på.

Inde i butikken lød det så fra en af de andre de fire små, forløsende ord: "Det er ikke ham". En undskyldning fik man ikke, men en nødtvungen beklagelse.

Var det dén opførsel, den gamle hædersmand Mærsk havde i tankerne, da han talte om rettidig omhu? Jeg spørger bare.