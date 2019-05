Overbefolkning: Drop hjertemedicin til de ældre

Læserbrev: I den globale kamp for at redde verdens klima er der, desværre, et problem, der er totalt fraværende i debatten: Klodens overbefolkning.

Situationen minder uhyggeligt om den panik, der opstår i redningsbåde, hvor der er for mange om bord, og båden derfor er langsomt synkende. Hvert menneske på kloden udleder uundgåeligt CO2 i større eller mindre omfang. Alle efterstræber mest muligt af den moderne livsform, der betyder større udledning af CO2.

Min private teori er, at jorden forlængst har passeret det antal mennesker, som den kan bære, såfremt alle gerne vil flyve, køre i bil samt spise rødt oksekød og andre af vi kødæderes livretter.

Hertil kommer, at vi mennesker, i humanismens navn, bekæmper børnedødelighed og giver vi ældre hjertemedicin for at forlænge livet længst muligt. Begge disse humanistiske tiltag betyder jo, at vi, som socialdemokraten Knud Heinesen engang sagde i forbindelse med en finanslov: "Vi kører ikke kun langs med afgrunden, vi har direkte kurs imod den".

Hvis jordens indbyggertal skal sænkes drastisk hurtigt, er der faktisk kun en mulighed: Drop hjertemedicin til ældre og få gang i kondomerne hos de yngre.

Men det taler ingen om.