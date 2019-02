Over halvanden milliard mennesker i verden sulter

Alligevel har såvel den skrevne som den elektroniske presse i de sidste par uger været (over-)fyldt med mange og lange artikler og indslag om "kampen om Michelin-stjerner", og den fornærmelse det bliver ikke at modtage én.

I Danmark bryster vi os af, at vi er næsten-verdensmestre i økologisk fremstillede madvarer, velvidende, at det er meget mere omkostningstungt at dyrke økologisk, der er minde udbytte (kan mætte færre munde) og et større udslip af CO2 og andre forurenende substanser bl. a. partikler fra afbrænding af diesel - en forurening dels med drivhusgasser og dels med partikler, som der ellers laves store foranstaltninger for at undgå.

Kampen mod sult, klimaforandringer og forurening vindes ikke med fascinationen over gourmet-mad og økologi.