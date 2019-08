Ordenes magt over skribenten

Læserbrev: Som det sikkert er gået op for enkelte af avisens læsere, og måske især når mit kontrafej (til de unge læsere: mit foto) har været med, så har jeg igennem år og dag haft temmelig mange større og mindre artikler med i denne avis' spalter. Alt i alt er det blevet til mere end 300 stk.

Dette fik mig her til morgen til at tænke over, hvorfor jeg egentlig bliver ved med det? For 30-40 år siden blev især kronikker godt betalt, og jeg mindes, at jeg dengang mest skrev til Politiken, og her fik jeg 2000 kr. for en kronik. Den avis, som denne side fremstår i, betalte også for længere essays, men jeg husker ikke hvor meget. Det vil sige, at jeg dengang sikkert blev drevet både af et ønske om at skrive om dagens og tidens hændelser, men også af muligheden for en ekstra indtjening.

Da betalingen for både kronikker og debatindlæg ophørte, fortsatte jeg med at skrive om dit og dat, når ordene meldte sig på banen (eller i sindet). Men hvorfor jeg så bliver ved? Som pensionist kunne jeg da godt bruge de ekstra penge, men da dette ikke mere er en mulighed, kunne jeg da bare holde op med at sende disse artikler til avisen. Så hold da op!

Men det går nu op for mig, at det drejer sig om ordets magt. Normalt benytter vi dette begreb, når dygtige talere eller dygtige skribenter har ordet i deres magt, og at de derved kan få og have magt over andre. Der findes jo et væld af eminente talere, hvoraf jeg blot skal nævne Churchill, Martin Luther King og for mig også Nelson Mandela, og så kommer vi jo ikke uden om det negative aspekt i kraft af Hitler, som jo var en blændende taler med den tids retorik.

Men i mit tilfælde (uden sammenligning overhovedet - det er klart) virker magten den anden vej. Jeg kan ikke bruge ordene til at få magt over andre med - og jeg har da heller ikke noget ønske om dette - nej, her er der tale om, at ordene har magt over mig. Jeg er åbenbart så begejstret for ordene og deres sammensætningsmuligheder, at jeg ikke kan holde op med at finde emner til at benytte dem på.

Den nu afdøde, katolske præst Anthony De Mello blev engang spurgt om, hvorfor han blev ved med at skrive bøger om de ting, der optog ham. Han svarede: "Hvorfor synger fuglene?"

Det kan jeg forholde mig til, og selv om jeg har skrevet mange artikler og flere bøger om de ting, der optager mig, så skriver jeg nok også, fordi jeg ikke kan lade være. Hvorfor synger fuglene? Nok af samme grund som jeg skriver. Jeg skriver, fordi jeg ikke kan lade være. Selve skriveprocessen er mig en kilde til glæde, så ja, ordene har magt over mig, og det siger jeg tak for.