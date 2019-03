Ord betyder altså noget

Bare ordet misbrug fremkalder negative konnotationer. Misbrug betyder jo, at noget bruges forkert, og i betydningen ligger også, at det er brugerens egen skyld at bruge det forkert. Man er blevet "narkoman".

Misbrug anvendes typisk i forbindelse med nydelsesstoffer som alkohol og narkotika, hvor brugerne er blevet afhængige af det, fordi de ikke har brugt det korrekt. Men efterhånden er flere og flere blevet afhængige af lægeordinerede lægemidler. Det anslås bl.a. at ca. en halv million danskere alene er på lykkepiller, som også er vanedannende. Her drejer det sig altså ikke om, at patienterne har misbrugt lægemidlerne eller har brugt dem forkert, for de har jo bare lyttet til lægerne og taget medicinen, som den er ordineret.

Problemet ses bl.a. med smertestillende mediciner (hvor virkningsmekanismen i visse tilfælde er den samme som visse psykofarmakas) og psykofarmaka af snart sagt enhver slags. Brugerne bliver afhængige. Når de så fejlagtigt får at vide af lægerne, at de da bare kan holde op, så får de forfærdelige abstinenser. Lægernes vejledning siger nemlig, at det tager fire uger at trappe ud - det kan dog tage otte uger. Virkeligheden for patienterne er dog en helt anden. Det tager typisk måneder og for nogle tager det årevis at trappe ud.

Der er desværre ikke meget hjælp at hente til disse misbrugere.

Derfor vil jeg foreslå, at man i stedet for misbrugscenter benytter ordet afhængighedscenter, hvor borgere, der er blevet afhængige kan få hjælp til nedtrapning. Finansieringen kan hentes hos medicinalfirmaerne og i den betydelige besparelse, som man får på manglende medicinudgifter.