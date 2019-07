Kommentar: Selvom jeg altid har holdt meget af dette lille ord "nå", synes det i takt med, at jeg nærmer mig min 82-års fødselsdag, at få større og større betydning og flere og flere anvendelsesmuligheder for mig.

På trods af sin lidenhed har ordet jo mange betydninger, der helt afhænger af dets betoning. Den mest kendte og mest anvendte betydning er vel nok som udtryk for ligegyldighed, nemlig et ganske kort "nå" uden særlig betoning. Men herefter kan det varieres i utallige former med utallige betydninger.

Et spørgende eller undrende "nåh?" med stigende tonefald, et tilsvarende "nåh" med faldende tonefald, der nærmest betyder "ikke andet." Således kan det også suppleres med påhæftede småord, der igen kan variere betydningen. "Nå da da!" eller "nå da da, der kan man bare se!", der angiver stor overraskelse, hvor dette lille "nå" pludselig får en helt anden og stærkt betonet anvendelse.

Dette lille ord har fået en særlig betydning for mig, når jeg ser Nyhederne på TV 2, for her bliver vi så overfyldt af indtryk, da der både vises og høres om hændelser i hele verden, samtidig med at der kører en bjælke i bunden af skærmen med flere informationer, at det er umuligt at opfatte det hele. Her kommer det lille ord "nå" helt til sin ret, for jeg kan ikke på nogen måde forholde mig på anden måde til oplysninger om, at en kineser har brækket armen i Beijing, samtidig med at der på billedfladen fortælles om den nye regering og de nye ministre.

Når jeg således ser og hører TV-Avisen, kører der samtidig inden i mig et forløb af "javel," "aha" og "der kan bare se," m.h.t. billedfladen, men også en hel række af "nå, - nå, - nå, - nå" i forhold til bjælkens informationer.

Der har dog været et enkelt tilfælde, hvor jeg ikke kunne nøjes med et "nå," et "aha" eller et "der kan man bare se," og det gælder det øjeblik, hvor det blev bekendtgjort, at Mattias Tesfaye skulle være den nye udlændinge- og integrationsminister, for det var i mine øjne et genialt træk af vor nye statsminister, Mette Frederiksen.

Det drejer sig jo ikke blot om en holdningsændring og personlighedsændring fra Inger Støjberg til Mattias Tesfaye, men navnet i sig selv taler sit tydelige sprog, for selvom manden i sig selv er så dansk som nogen (eller aarhusiansk om man vil), så har hans familie rødder i Etiopien. De fleste af os kan følge vore aner tilbage til et eller andet som regel europæisk land (jeg selv har rødder i det tyske), mens andre har rødder i fjernere egne. Men om nogen kunne fortælle Inger Støjberg, at der blæser nye vinde i den danske udlændingepolitik, så kan det ikke være mere markant end et navn som Tesfaye. Her kunne jeg ikke nøjes med et "nå." Her måtte jeg have begge arme i vejret og udtrykke ikke blot et "ja", men et rungende "YES!".

Jeg er stadig glad for vort lille, danske "nå", men der er dog heldigvis tidspunkter i nyhedsstrømmen, hvor jeg kan blive begejstret. Tillykke med vores nye regering og ikke mindst tillykke med vores nye udlændinge- og integrationsminister.

"Nå", jeg må videre!