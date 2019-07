Opmærksomhed: Med skyklapper for lyt'lapperne

Kommentar: Der sidder to bøffer på hver sin side af mit hoved. Bøffer forbundet og fastklemmende så hverken ekspedientens rutinespørgsmål eller cyklernes klingende ringeklokker når mine sarte "høregange". I stedet fylder de læderbetrukne bøffer mine øre med Mads og monopolet, AUORA, Poul Krebs og LIGA på P3. Der er faktisk ikke en grænse for, hvad bøfferne kan overdøve min hverdagslarm med, for om lydstyrkens niveau er hvidt eller rødt er vel underordnet?

Jeg er vokset op på landet blandt stilhed og genkendelige lyde. Lyde, der giver mening af sig selv. vindmøllens sussende lyd, skoleklokkens ringen, markens rislen og perlestenenes knasende lyd, når biler kører op ad alléen. Det er lyde, der er ment til mig, lyde jeg skal reagere på. Men i byen, på studiet, i bussen og i butikkerne er der lyde alle vegne. Lyde, der ikke er ment til mig, men som jeg reagerer på, fordi deres lydbølger rammer mig. Derfor har jeg købt mig et par bøffer til at sætte på siden hovedet ved den lokale musikslagter.

Noise-cancelling stod der på bøffernes indpakning i HIFI-butikken og med ordene: "Disse marshall hovedtelefoner vil reducere alt uønsket støj gennem aktiv støjkontrol" fra ekspedienten, var jeg solgt. Men jeg har gjort et fejlkøb, for der fulgte et medlemskab med til en klub, jeg ikke har lyst til at være en del af. Jeg er blevet én af dem. Én af dem, der ikke lytter. Jeg befinder mig i samme ende, som dem der går med spejlreflekterende solbriller, selvom det regner. Jeg går med skyklapper for mine lyt'lapper. Og mine øregange er nu blevet så snævre, at det eneste, der kan komme igennem mit filter, er det, der ligger i min "Queue". Bevidst ignorerer jeg min hverdagslyde, og jeg er ikke den eneste.

I gågaden, parken eller bussen møder man tomme blikke og ører fulde af brugertilrettet lyde leveret af trådløse earplugs eller omkransende hørebøffer. De lukker af, jeg lukker af, vi lukker af. Lukker af for de lyde, der er omkring os, og muligheden for at skabe samtaler, korrespondenser og observationer. Vi sidder alle der i vores egen lille lydboble og reagerer ikke før, at vi ser en artikulerende mund og to nidstirrende øjne foran os. Og selv der har vi kun overskud til at tage den ene earplug ud af vores snævre øregange. Vi giver kun vores hverdag 50 procent opmærksomhed. Vi burde give den 100 procent. Så lad os unplug the plugs og slå lyt'lapperne ud.