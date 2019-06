Det er helt hen i vejret - om man så må sige - at lukke friluftsbadet. I en sommer, som vi havde sidste år, må friluftsbadet have været et kærkomment sted at opholde sig i heden. Det kommer utallige borgere til gavn, og sæsonen er meget lang.

Så vidt jeg kan google mig frem til, er der fri entre til det, så kunne det ikke reddes ved at opkræve entre?