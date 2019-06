Opfordring. Flere bænke ved Zoo

Læserbrev: En bøn til Odense Kommune: Selv om der skal spares i disse tider, kunne der så ikke i en skjult pengekasse findes et par håndører til genetablering af bænke på Faaborgvej i Dalum. Stedet, jeg tænker på, er sporvognenes tidligere vendeplads ved indgangen til Fruens Bøge Skov og nabo til Zoo. Jeg er gammel Dalum-dreng, årgang 1950, og kan tydeligt huske, at der altid, indtil for nogle år siden, har stået fire bænke i rundingen - to på hver side ved indgangen op ad stensætningen. Kunne der da blot komme to op, ville det være særdeles godt.

Der færdes en masse gående med ærinde til forretningerne på Dalumvej. Det ville være rigtig godt til et pusterum, når de tætpakkede med varer vandrer hjemad igen. Som jeg husker det, har der altid siddet mange personer og holdt øje med det rige liv, der netop er der, og for at holde en lille pause inden den videre færd. Jeg vil også være en stor bruger af dem, da jeg dagligt går den vej ind i skoven, hver eneste dag året rundt.

Håber på mine og mange andres vegne, at ønsket vil gå i opfyldelse.