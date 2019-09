Operation X. Hvor er politiet henne?

Læserbrev: Det er jo åbenbart spild af tid, når ellers så gode programmer som Operation X med en fremragende journalist som Morten Spiegelhauer og Kontant løber over skærmen og i den grad blotlægger alle de lyssky mennesker, der snyder og bedrager andre mennesker.

Værterne på programmerne leverer det ene bevis efter det andet på et sølvfad, senest, hvor en herre, eller køter om man vil, udnyttede stakkels syge kræftpatienter, der selvfølgelig vil gøre alt og tro på alt i deres ulykkelige situation. Meningen med disse programmer er jo gode nok, problemet er bare, at de offentlige myndigheder deriblandt politiet ikke gør megen væsen af sig, for alle de kyniske mennesker fortsætter ufortrødent deres usmagelige virke.

Man kan med god grund spørge sig selv, hvor politiet er henne, (betjentene sidder vel ikke alle sammen i fotovognene?). Det ser i den grad ud til, at der er frit spil for alle fidusmagere, så drop dog de programmer. Lovlydige mennesker bliver jo bare endnu mere frustrerede over at blive vidne til alle de ugerninger og den efterfølgende manglende opfølgning fra såvel politikere, offentlige instanser og især politiet.

Det kunne måske være en ide at lade den populære tv-serie, Politijagt, omhandle alle de banditter fremfor at blive underholdt til aftenkaffen med jagten på bilister. Men det er nok nemmere at knalde en bilist fremfor en kynisk forretningsmand. Jeg har intet til overs for de mennesker, der udnytter andre og jeg må da håbe for disse banditter, at de har pillet deres spejle ned af væggen, for det må være et grimt syn og give en grim smag i munden at være så afstumpet. Føj og atter føj.