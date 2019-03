Omfordeling er ikke nok

I forhold til den demografiudfordring vi står over for, er det ikke nok kun at tale om bedre omfordeling kommunerne i mellem. Faktum er at vi skændes om en for lille kage. Regeringen og politikerne på Christiansborg må vågne op og hjælpe os og prioritere flere penge til velfærd. I stedet for de konstante krav om besparelser og effektiviseringer, som de pålægger kommunerne. Regeringens moderniserings og effektiviseringsprogram koster hvert eneste år Odense 17,6 millioner, det lyder måske ikke af så meget i et enkelt år, men hvert år lægges der nye krav på 17,6 millioner oven i, så vi om 10 år vil have 193,6 færre driftskroner at drive velfærd for. Set i lyset af at der kommer flere børn og flere ældre er det helt skævt. De burde modsat tilføre flere midler når opgaven vi skal løse bliver større.