Økonomien. Styr på ledelsen?

Kære byrådsmedlemmer i Assens Kommune.

Jeg har ikke haft for vane at deltage som tilhører til jeres møder, fordi jeg har været af den overbevisning, at I 29 sammen havde helt styr på ledelsen af kommunen.

Desværre har jeg erfaret, at sådan er det aldeles ikke!

Derfor har jeg siddet og lyttet til jer på byrådsmøderne 19.12.2018, 30.01.2019 samt 27.02.2019 og har kunnet konstatere, at det er umuligt for jer sammen at finde løsninger på de økonomiske udfordringer, jeg ved, vi har.

Jeg mener, at jeres fremmeste opgave må være, at I alle 29 i fællesskab forsøger at løse opgaverne med ordentlighed og værdighed!