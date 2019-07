Økonomi, robotter og solceller: Det her skal regeringen løse straks

Hvilken sag bør regeringen og Folketinget efter din opfattelse løse som den allerførste, når man begynder det politiske arbejde efter ferien? Hvorfor netop denne sag? Baglandet svarer.

Jørgen Krøigård, Skrænten 21, Odense N

Der venter to opgaver, som måske lyder kedeligt, men får stor betydning. Den ene er finansloven for 2020, som skal fremlægges i august og vedtages inden nytår. Finansloven indeholder som bekendt alle statens indtægter og udgifter, så på mange områder er det helt afgørende, hvad der står i den. Den anden sag hænger tæt sammen med dette, nemlig regeringens aftale med kommunerne om næste års økonomi. Begge sager er afgørende for din og min økonomi.

Ole Knudsen, Odensevej 126, Skallebølle

Første og vigtigste sag er en retfærdig løsning på den kommunale udligning. Alle kommuner skal have mulighed for at give den grundlæggende service til borgerne på et nogenlunde ensartet niveau. Kommer der ikke en løsning nu, kommer den ikke.

Rikke Schultz, Landevejen 6, Haarby

Udskiftning af asbesttage til tage med indbyggede solceller. Formålet er dobbelt. Hvis man laver en langsigtet plan, kan man gradvis få udskiftet de farlige asbesttage med tage, der kan bidrage til at opfylde klimamålsætninger om 70 procent CO2-reduktion. Finansieringen kan tages fra bolig/jobordningen, hvor husejere kan fratrække energiforbedringer på selvangivelsen.

Erik Beck Jensen, Sitkavænget 6, Otterup

Efter sommerferien bør regeringen fortælle os, hvordan og hvad det vil koste at opfylde den utopiske klimamålsætning.

Malene Grouleff, Haslehøjvej 27, Aarhus V

Regeringen skal zoome ind på de gyldne muligheder, der ligger i Danmarks blomstrende robotindustri og investere i at gøre Danmark til verdens førende robotland både inden for udvikling og anvendelse. Det er lige nu, der skal handles, og så vil vi kunne skabe vækst, eksport, sunde og spændende jobs, et klimavenligt foregangsland med lokal og rentabel produktion.

Gert Broxgaard, Lisesmindevej 20, Odense M

Afvikling af New Public Management, som er hovedårsagen til de mange problemer, vi står med i samfundet i dag. Flere rapporter viser, at jo flere penge vi bruger på baggrund af NPM, jo rIngere service får vi.

Lars Jørgen Kjelde, Heimdalsvænget 6, AssensUdligningsreformen er det absolutte første, regeringen skal starte med efter sommerferien, det kan ikke vente længere. Mange kommuner har ikke mulighed for at lægge budgetter, før man kender til, hvad regeringen vil gøre med udligningsreformen. Hvor står kommunerne, hvis man ikke kender til, hvad regeringen vil gøre med hensyn til udligningen?

Jan H. Kronborg, Svendborgvej 3 2. mf., Kolding

Fleksjobberlovregler og adgang til godkendt til fleksjob. Syge, nedslidte og mere. År 2013 blev reformen af fleksjob gennemført, og det har betydet, at der bliver en lav økonomisk gevinst ved et deltidsfleksjobarbejde.