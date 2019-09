Læserbrev: I. C. Nielsen skriver i avisen 1. september, at det er flovt at være gammel. Jeg har længe sagt, at alle der går af arbejdsmarkedet skal skydes, så er der ikke mere bøvl og udgifter på dem.

Alle andre, der er på en eller anden form for forsørgelse fra det offentlige, skal så bare skydes som 65-årige. Vi er trods alt allesammen kun en økonomisk byrde for samfundet til stor ærgelse for politikerne.