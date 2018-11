Økonomi. Skat er en investering i vore medborgere

Borgmesteren og rådmanden på børn- og ungeområdet har fået en del kritik fra flere borgere i den senere tid, og jeg har selv været en af kritikerne. Det er et uskønt forløb, vi har været vidne til her i Odense.

Hvordan de påtænkte besparelser vil blive udmøntet, vil jeg ikke her forholde mig til, jeg vil derimod dvæle ved det faktum, at pengene i kommunekassen ikke rækker. Vi har i mange år talt om velfærdsstaten, men dette begreb skal måske udskiftes med velfærdskommunen, idet stadig flere borgernære opgaver ligger i kommunen. Opgaveløsninger kræver finansiering, og dette klares til dels ved reguleringer af bloktilskuddet plus myriader at puljer, der kan søges.

For mig at se er det bydende nødvendigt for byrådet at kunne justere på bloktilskuddene, hvis det kommunale selvstyre skal fastholdes, og netop det forhold er jævnligt genstand for (berettiget) kritik. Byrådet har imidlertid ikke ret mange andre knapper, der kan drejes på, for regeringen har sat kommunerne i en økonomisk skruestik, hvor skatten ikke må stige.

Hvorfra kommer denne visdom?

Anders Fogh introducerede skattestoppet, og siden har ingen rigtigt haft mod til at anfægte denne firkantede beslutning. Hvis en kommune skal kunne løse påtrængende opgaver, skal den have et vist økonomisk råderum, uden at regeringen udsteder "dummebøder".

Det er en (udokumenteret) påstand, at befolkningen ikke vil betale skat. Jeg er sikker på, at mange gerne vil betale skat, hvis de kan se, at pengene bliver brugt efter hensigten og til fællesskabets bedste.

Personligt betragter jeg skat som en investering i mit land og mine medborgere, og jeg har ikke denne trang til at befolkningen i stadig højere grad skal finansiere samfundsopgaverne selv. Den udvikling undergraver den vigtige solidaritetsdiskurs, der har været bærende i samfundsdebatten de seneste 100 år.