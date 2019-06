Økonomi. Myten om 70'erne

Læserbrev: I erhvervsklummen 9. juni gav direktør Niels Jørgen Hansen udtryk for sin egen opfattelse og holdning til 70'ernes førte økonomiske politik. I klummen får man det indtryk, at Socialdemokratiet historisk set har været skyld i alle ulykkerne, og at alene de borgerlige regeringer har været gode for borgerne og samfundsøkonomien. Han er nu bange for at historien gentager sig.

Der er ingen tvivl om, at tiden var en anden dengang, og solidariteten og fællesskabet og dermed velfærden og trygheden i samfundet var væsentligt større end i dag. Der var også en vanvittig høj indkomstskatteprocent og formueskat i 70'erne, men også helt andre skatteregler med nogle gevaldige fradragsmuligheder dengang. Ud over at renteudgifter havde fuld fradragsværdi på op til 73 procent, var det en hel sport at søge og udnytte fradragsmulighederne, investeringsfonde og etableringskonti, skibsanparter, kommanditselskaber, afskrivningsregler og andre skatteminimeringsmuligheder.

Tænk blot på Glistrup nultrækprocent i 1971. Det var ikke hans asociale holdning til skat, der gav ham de mange stemmer ved folketingsvalget i 1973. Folk var jo dybt forargede.

Og der kunne foretages ubegrænsede indskud på pensionsordninger uden realrenteafgift og med fuld fradragsret. Og det blev der.

Realrenteafgift blev først indført af en borgerlig regering i 1982 efter at Anker Jørgensen forgæves havde søgt den gennemført, kort før han slap tøjlerne. Herudover helt og delvis skattefrihed på aktieavance og erhvervsejendomme efter en begrænset ejerperiode.

Momsprocenten var kun 10-15 procent. og der var ikke synderlige store afgifter på forbrug.

Ligesom idag skulle der jo dengang penge i kassen til at finansiere velfærdssamfundet.

Det fungerede så bare med en lidt anden skattepolitik end i dag, hvor skattetrykket med forøgede moms og afgifter måske endda vender den tunge ende nedad.

Til Niels Jørgen Hansens henvisning til daværende finansminister Knud Heinesens berømte udtalelelse om den økonomiske afgrund vil jeg lige minde om, at der var nogle gevaldige oliekriser i 70'erne, som var ved at nedbryde hele vores samfundsøkonomi.

Da olien begyndte at vælte op af Nordsøen i 80'erne, fik vi handelsbalancen over for udlandet på plads og stort set uafhængigt af de politiske tiltag i Danmark.

Læs blot Danmarks Statistik økonomiske 10 års-oversigt fra den periode.

Der er mange der har samme opfattelse og holdninger som klummeskribenten, men jeg synes også at ovennævnte forhold skal med for at få et helhedsindtryk af den økonomiske situation i 70'erne, inden vi fordomsfuldt maler fanden på væggen og skyder en kommende socialdemokratisk regering i sænk.