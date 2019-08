Økonomi. Filmfestival sætter Odense på verdenskortet

Læserbrev: Odense International Film Festival (OFF) er Danmarks ældste filmfestival og giver Odense mere international status, end byrådet er klar over. De store filmfestivaler i verden kender Odense på grund af denne festival. De kender den fynske hovedstad bl.a., fordi OFF's vinderfilm automatisk bliver kvalificeret til en Oscar-nominering. For dem vil det være alarmerende at høre, at Odenses byråd har planer om alvorlige besparelser på kulturen, herunder filmfestivalen. OFF er den eneste internationale filmfestival, der er samlet på så snævert et område - kom selv og oplev den intense og levende internationale stemning ved Brandts, når festivalen er i gang her i august.

Socialdemokratiets hjemmeside skriver: "Kultur er en kilde til fornyelse og inspiration, men det er også det kit, der binder os sammen som nation, og det er ofte igennem kulturelle oplevelser (...), vi som danskere finder fællesskab." Det er netop dette internationale og kreative fællesskab, odenseborgerne og andre fynboer oplever, får inspiration fra og lærer af, som er på spil. Sådan skabes der lokal sammenhængskraft. Socialdemokraten Hartvig Frisch skrev, at kultur er vaner. Desværre er det blevet en dårlig vane, at det altid er kulturen, der skal spares på. Det må socialdemokraterne i byrådet genoverveje.

Odense stræber efter at blive en storby, men på filmens verdenskort er Odense allerede en storby. Den position må ikke blive sparet væk.